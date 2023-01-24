تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و902 شاحنة، و46 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا.

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، بأن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و458 شاحنة، و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و444 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية1 وأمل"، بينما تغادر السفينتين "الحرية2 ودليلة"، فيما استقبل الميناء أمس خمس سفن، وهي: Helan spring ، Sea leader، الحرية2، دليلة وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع، و205 شاحنات، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا، ويستعد لمغادرة السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفن آيلة وبريدج وسينا.