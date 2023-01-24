الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا بعدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها المشتركة تمكنت من القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، بأن وحدات المنطقة العسكرية الشرقية قضت على أكثر من 25 جنديا أوكرانيا في اتجاه زابوريجيا، ودمرت ست قطع من المعدات في منطقة بريتشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال يوم واحد.

وجاء في البيان: "في اتجاه زابوريجيا، ونتيجة لنيران المدفعية والعمليات النشطة التي قامت بها وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، تم تحييد أكثر من 25 جنديا أوكرانيا من لواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق بريشيستوفكا ونوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا، ومدافع هاوتزر دي-20، ودي-30، وثلاث سيارات".

وأضافت الوزارة، أنه على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من عيار 155 مللي مترا ومحطتي رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع.

وأشارت إلى أنه في هذا الاتجاه، تعرضت وحدات من لواء الهجوم الجوي 80 و95 لأوكرانيا في منطقتي تشيرفونا ديبروفا بجمهورية لوجانسك، وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك، لقصف مدفعي من المنطقة العسكرية المركزية.