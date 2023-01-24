رئيسة البرلمان الألماني تفتتح معرضا لمقتنيات تذكارية من متحف ياد فاشيم

شهدت ألمانيا لأول مرة معرضا يضم مقتنيات تذكارية من متحف "ياد فاشيم" الإسرائيلي الخاص بالهولوكوست.

وافتتحت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس ورئيس مؤسسة "ياد فاشيم" داني دايان مساء اليوم الثلاثاء المعرض الذي يحمل اسم "16 قطعة".

وقالت باس المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي على هامش المعرض:" مهم بالنسبة لي الرسالة التي مفادها أن التذكر لا ينبغي أن يتوقف بل إننا يجب أن نذكر مع كل جيل جديد بهذه الجرائم ضد الإنسانية، بالهولوكوست، بالبشر".

ويقدم المعرض 16 قطعة تخص ألمان يهودا تعرضوا للطرد أو القتل إبان عصر الديكتاتورية النازية، وترتبط هذه القطع بقصص يهود من كل أنحاء ألمانيا، وتنحدر كل قطعة من ولاية من الولايات الألمانية الـ16. ومن بين هذه القطع بيانو خاص بعائلة من مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا، ودمية لفتاة من مدينة كاسل وحقيبة سفر من بريمن و شمعدان خاص بعيد حانوكا من مدينة كيل.

وأضافت باس أن هذه " الأشياء شواهد على جريمة فريدة من نوعها في تاريخ البشرية" مشيرة إلى أنها تمثل الثروة الثقافية التي أبادها ألمان بشكل منهجي، وقالت إنها خسائر لا يمكن تعويضها أبدا.

من جانبه، أشار دايان في كلمته إلى أعضاء حركة الشباب الصهيوني "ماكابي هتصائير" الذين قسموا رايتهم قبل ترحيلهم عام 1943 إلى 12 قطعة وأقسموا على إعادة تجميعها مرة أخرى في فلسطين في وقت ما لكن الذي عاد فعليا إلى إسرائيل كان قطعة واحدة مع ناج واحد. وهذه القطعة أيضا موجودة في المعرض.

وأضاف دايان: "سترون أن رسالة هذه القطع يتردد صداها في قلوب ورؤوس كل الناس الذين يهتمون بالحقيقة والأخلاق بغض النظر عن جنسيتهم أو معتقدهم".

تجدر الإشارة إلى أن دايان (67 عاما) يزور ألمانيا لأول مرة في حياته وذلك بعد أن كان أقسم على مدار عقود بألا تطأ قدمه الأراضي الألمانية أبدا.

وحذر دايان في مستهل رحلته أمس الاثنين من تعزز معاداة السامية من جديد.

يذكر أن المعرض مقام في مبنى باول-لوبه التابع للبرلمان الألماني.