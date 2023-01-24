فضل كفالة اليتم بمكتبة الكرامة ومحاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة بشمال سيناء

أعلن أشرف محمود المسئول الإعلامي لفرع ثقافة شمال سيناء استكمال قصر ثقافة العريش فعاليات أنشطة إجازة نصف العام الدراسى بالقراءة الحرة والرسم واكتشاف المواهب لعدد ٢٠ طفلا وطفلة من الرواد بمكتبة الطفل تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

وأشار إلى إقامة بيت ثقافة قاطية مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لرواد البيت لإكساب الأطفال مهارات ومعلومات جديدة فى شتى المجالات وأدارها ممدوح صالح مسئول النشاط بالبيت، وفى مكتبة النجاح الثقافية قام عبد السلام سالم مدير المكتبة بشرح كتاب "هارون الرشيد " من تأليف الكاتب أحمد أمين لرواد المكتبة .

من جهة أخرى، عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبد السميع نوفل لقاء مع رواد القصر نظمه محمود عيد لإكتشاف وتنمية مواهبهم فى الشعر والغناء ، وأثناء اللقاء ألقى الطفل محمد أحمد أغانى تراثية وبدوية تعبر عن البيئة السيناوية ، وذلك بإحدى التجمعات السكنية لقرية النجاح التابعة لمركز ومدينة بئر العبد بحضور إبراهيم القطاوى مسئول النشاط بالقصر .

كما أقامت المكتبة العامة بالعريش بإدارة محمد الصياد محاضرة تثقيفية حاضرتها مروة ياسين بجمعية حقوق المرأة بالمساعيد أمام السيدات من عضوات الجمعية ، وقامت مكتبة الكرامة الثقافية بإدارة أحمد أبو السعود بالقاء محاضرة تثقيفية بعنوان : " كفالة اليتيم " ألقاها هجرس سالم .. حيث تحدث عن فضل كفالة اليتيم في الاسلام .

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة محاضرة تثقيفية بعنوان : " الحرية في حدود لا يتعداها " ألقاها جمال ابراهيم مدير المكتبة أمام الرواد متحدثا عن حدود الحريات، وقال إنها لا ينبغى أن تخالف الشرع ولا القانون ولا تؤذى الأخرين ولا تخالف العادات ولا التقاليد.



