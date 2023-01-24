أفغانستان: طالبان تبحث مع اليونسكو ترميم المواقع التاريخية

التقى عتيق الله عزيزي نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني، مع بريندان كاسار، المسؤول في برنامج الثقافة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)؛ لمناقشة ترميم المواقع التاريخية في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن عزيزي أعرب خلال اجتماعه مع بريندان أمس، عن مخاوفه بشأن ترميم المواقع التاريخية والخزانات القديمة في بعض أقاليم البلاد، حيث إنها على وشك الانهيار.

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني، إن أضرحة "غور جام مينار" و"ميرويس نيكا" و"أحمد شاه بابا" في قندهار وأسوار "بوست فورت" في هلمند وبعض المباني التاريخية والمراكز الأكاديمية في إقليمي غزني وباميان، تجري حمايتها.

وأضاف أن مساعدة منظمة اليونسكو العاجلة في بناء وترميم بعض الأماكن التاريخية، صار مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية هائلة في ظل تحديات كبيرة أخرى.

ومن جانبه، رأى بريندان، أنه من الضروري القيام بهذه الأعمال، قائلا إن اليونسكو مستعدة للمساعدة في ترميم المواقع التاريخية بأفغانستان.