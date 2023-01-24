اتهام أمريكي لهاكرز من كوريا الشمالية بسرقة 100 مليون دولار

اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الثلاثاء، جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، بسرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة، خلال العام الماضي.



وقالت "إف بي آي"، إنها قادرة على التأكيد على أن "لازاروس" و"APT38"، وهما مجموعتا قرصنة مرتبطتان ببيونج يانج، مسؤولتان عن الهجوم على منصة "هارموني بريدج" للعملات المشفرة في عام 2022، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.



وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أن الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية، استخدمت هذا الشهر بروتوكول "ريل جن" لغسل ما يزيد عن 60 مليون دولار من رمز "الإيثريوم" المسروق، خلال السرقة التي قاموا بها في يونيو 2022.



و"ريل جن" هو نظام مصمم للمساعدة في الحفاظ على سرية هوية الأشخاص، الذين يقومون بنقل العملة المشفرة.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جزءا من "الإيثريوم" المسروق تم إرساله إلى العديد من مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتحويله إلى عملة "البيتكوين".



وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بأنه يواصل تحديد وتعطيل سرقة كوريا الشمالية وغسيل العملة الافتراضية، والتي تستخدم لدعم برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية.