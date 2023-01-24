استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بسبب فضيحة «أغذية باهظة الثمن»

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع فياشيسلاف شابوفالوف بسبب فضيحة شراء أغذية باهظة الثمن للجنود.

وقالت الوزارة إن شابوفالوف "الذي كان مسؤولا عن إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق النائية، طلب إعفاءه من منصبه".

وقالت الوزارة إن الحملة الجارية ضد شابوفالوف ستقوض استقرار الإمدادات للقوات المسلحة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أثارت تقارير إعلامية أوكرانية، ضجة حيث أفادت بأن الوزير السابق اشترى مواد غذائية للقوات بأسعار تزيد ثلاث مرات عن أسعار التجزئة.

وبلغت قيمة العقد الذي أشرف عليه شابوفالوف 13 مليار هريفنيا (371 مليون دولار).

ولم تكن المواد الغذائية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في الخطوط الأمامية، ولكن في المناطق النائية.

ورفض وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، أمس الاثنين، الاتهامات الموجهة لنائبه، قائلا إنها تهدف على ما يبدو إلى "تقويض الثقة في وزارة الدفاع في وقت مهم للغاية".

وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم إجراء تحقيق شفاف في مزاعم الفساد.