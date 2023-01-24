 استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بسبب فضيحة «أغذية باهظة الثمن» - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يناير 2023 4:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟
النتـائـج تصويت

استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بسبب فضيحة «أغذية باهظة الثمن»

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 3:21 م

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استقالة نائب وزير الدفاع فياشيسلاف شابوفالوف بسبب فضيحة شراء أغذية باهظة الثمن للجنود.

وقالت الوزارة إن شابوفالوف "الذي كان مسؤولا عن إمدادات القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق النائية، طلب إعفاءه من منصبه".

وقالت الوزارة إن الحملة الجارية ضد شابوفالوف ستقوض استقرار الإمدادات للقوات المسلحة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أثارت تقارير إعلامية أوكرانية، ضجة حيث أفادت بأن الوزير السابق اشترى مواد غذائية للقوات بأسعار تزيد ثلاث مرات عن أسعار التجزئة.

وبلغت قيمة العقد الذي أشرف عليه شابوفالوف 13 مليار هريفنيا (371 مليون دولار).

ولم تكن المواد الغذائية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في الخطوط الأمامية، ولكن في المناطق النائية.

ورفض وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، أمس الاثنين، الاتهامات الموجهة لنائبه، قائلا إنها تهدف على ما يبدو إلى "تقويض الثقة في وزارة الدفاع في وقت مهم للغاية".

وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم إجراء تحقيق شفاف في مزاعم الفساد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك