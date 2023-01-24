الداخلية العراقية: ضبط وكر لتهريب وتدوير المشتقات النفطية في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط وكر لتهريب وتدوير المشتقات النفطية يحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة السعات محملة بمنتوج مجهول الكمية والنوعية في محافظة كركوك/ 250 كم شمالي بغداد/.



وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم، إن مفارز مديرية شرطة الطاقة بالتنسيق مع شعبتَي الاستخبارات وأمن الأفراد تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين .



وأشارت إلى إيداع المتهمين في التوقيف وحجز المضبوطات في ساحة مركز شرطة نفط كركوك تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته.



واقترح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إعادة هيكلية المديرية العامة لشرطة الطاقة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة في الحد من تهريب النفط ومشتقاته.



ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية اليوم، عن المحنا تأكيده ضرورة فرض إجراءات مشددة على المعابر الحدودية للحد من تهريب هذه المادة إلى خارج البلاد.