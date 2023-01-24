السعودية تؤكد نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ دواعي الكراهية والتطرف

أكد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أهمية نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً في هذا السياق التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

وكان مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ندّد بحرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، واصفا إياه بالعمل العبثي المشين الذي قام به أحد المتطرفين.

وأكد المفتي، رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية: هذا عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.

وقال الوزير عصام بن سعيد في بيانه، إن المجلس استعرض إثر ذلك، طبقا للبيان، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لا سيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا الصدد، بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار (رؤية 2030) للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.