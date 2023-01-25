ضربة قوية للإسماعيلي قبل مواجهة الداخلية في الدوري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام «ميدو»، ضربة قوية قبل مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تأكد غياب أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق عن المباراة، للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة أسوان، التي أقيمت أمس الإثنين، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسوف يلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.