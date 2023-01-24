البرلمان البريطاني يطلب سلطة مراقبة أداء مؤسسات تنظيم القطاع المالي

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قدم أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني مقترحات لمنح البرلمان سلطة مراقبة أداء المؤسسات الرقابية المالية وسياساتها بشأن المستهلكين والاقتصاد البريطاني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع القانون المقترح يقضي بإنشاء هيئة جديدة مستقلة لمتابعة التقدم في مؤشرات معينة على أن يتم انتخاب أعضائها ومنحهم صلاحيات واسعة للتحقيق في ممارسات السلطات المالية.

وأضافت بلومبرج أن المقترحات التي قدمها مجلس اللوردات وهو أحد مجلسي البرلمان البريطاني يمكن أن تجدد الجدل الذي ثار في العام الماضي بشأن استقلال أجهزة الرقابة المالية.

وبعد سلسلة من الخلافات، تخلت وزارة الخزانة البريطانية عن خططها لمنح الوزراء فرص التدخل في أعمال هيئة الانضباط المالي وهيئة الرقابة المالية.

في الوقت نفسه، يبحث عدد من أعضاء مجلس العموم عن طرق لزيادة الرقابة القائمة على معايير موضوعية.

وستحصل الأجهزة الرقابية المالية على صلاحيات جديدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب آليات جديدة تسمح للبرلمان البريطاني بمراقبة أداء هذه المؤسسات، بحسب أعضاء البرلمان.