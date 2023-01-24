المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 145 مليون يورو مساعدات لصالح مولدوفا

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تقديم 145 مليون يورو أخرى (157 مليون دولار) إلى مولدوفا كمساعدات مالية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان: "نقف متضامنون مع مولدوفا مع استمرار تأثر البلاد من الصدمات الناجمة عن الحرب الوحشية الروسية".

وتستهدف هذه المبالغ مساعدة مولدوفا على مواجهة أزمة الطاقة، وتكاليف استضافة عدد ضخم من اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وتنقسم المساعدات المالية ما بين 45 مليون يورو في صورة منح، ومئة مليون في صورة قروض، وهي رهن بإجراء إصلاحات تتعلق بالاقتصاد المولدوفي وفى مجالى سيادة القانون وأمن الطاقة، بالإضافة إلى احراز تقدم في مكافحة الفساد ومجالات أخرى.

ويتعين أن يحظى الاقتراح بموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، وتنفصل هذه المساعدات عن تعهدات أخرى من الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو إلى مولدوفا.