منظمة الصحة العالمية: لا يوجد سبب معروف لشراب السعال الملوث

أثار ظهور أدوية سعال للأطفال ملوثة على نحو مهدد للحياة قلق منظمة الصحة العالمية.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، اليوم الثلاثاء، في جنيف إنه لم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مغشوشة أو عصائر تلوثت عن طريق الخطأ أثناء الإنتاج.

وتم اكتشاف مذيبات صناعية أو مواد مانعة للتجمد في العصائر بمستويات يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الصغار.

ودعت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الاثنين السلطات في جميع أنحاء العالم إلى توخي الحذر والرقابة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة اليوم الثلاثاء: "نعتمد على الحكومات والسلطات الرقابية للتحقيق في كيفية دخول مواد سامة في سلسلة التوريد وما يجب القيام به لوقف ذلك، وقالت: "يمكن أن تقع الحوادث، لكن لا ينبغي أن تحدث".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 300 طفل صغير في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان في الأشهر القليلة الماضية بعد تناول مثل هذه العصائر. وأبلغت سبع دول على الأقل عن حالات مؤكدة ومشتبه فيها من شراب السعال الملوث، بما في ذلك الفلبين وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا.

وفي ثلاث حالات، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن منتجات. في جامبيا يتعلق الأمر بشراب سعال من إنتاج شركة "مادين" المحدودة للأدوية من ولاية هاريانا الهندية، وفي إندونيسيا من قبل الشركة المصنعة المحلية "بي تي آفي فارما"، وفي أوزبكستان من قبل شركة "ماريون بيوتيك بي في تي" المحدودة من ولاية أوتار براديش في الهند.