رئيس الشورى الإيراني يدعو إلى توسيع نطاق التعاون مع روسيا

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دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، محمد باقر قاليباف، إلى توسيع نطاق التعاون مع روسيا، في الوقت الذي يواجه فيه البلدان عقوبات من جانب الولايات المتحدة.

وقال قاليباف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الدوما الروسي فيلاتشلاف فولودين في طهران إن "العقوبات الأمريكية القاسية هي أكبر تهديد لإيران وروسيا وبعض الدول الأخرى"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال مباحثاتهما في طهران توسيع نطاق التعاون والاستثمارات في قطاع النفط والغاز .

واستقبل قاليباف رئيس الدوما الروسي في مبنى البرلمان بالعاصمة طهران صباح الاثنين.

كان فولودين قد وصل إلى طهران مساء الأحد على رأس وفد برلماني روسي.

ومن المقرر أن يترأس قاليباف وفولودين رئاسة الاجتماع الثالث للجنة التعاون البرلمانية العليا بين البلدين.