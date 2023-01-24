صلاح عبد الله عشية عيد ميلاده: بكرة يوم محبتوش وهو برضه محبنيش

قال الفنان صلاح عبد الله، إن دائما يشعر بحالة ارتباك عندما يقترب يوم عيد ميلاده، دون أن يوضح السبب.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، تحدث عبد الله عن هذه المناسبة: "بكرة يوم ميتنسيش بالنسبة لي ميتنسيش .. بكرة يوم محبتوش وهو برضه محبنيش.. بكرة يوم غير عادي.. بكرة ذكرى يوم ميلاده".

وأضاف أنه ليست له طقوس بعينها في يوم عيد ميلاده، موضحا أن بناته هن اللاتي اخترعن طقوسا له في هذه المناسبة.

وتابع: "قبل بناتي ولا حد كان يعرف يوم عيد ميلادي خاصة قبل السوشيال ميديا.. لكن بناتي اخترعوا الحكاية دي ولازم يعملوا لي مفاجآت".

وأوضح أن ما يتمناه وهو يدخل عاما جديدا، أن يبارك الله سبحانه وتعالى في صحته، قائلا: "نفسي ربنا يبارك في صحتي.. أنا عندي شوية مشاكل صحية وأتمنى مترجعش تاني.. ربنا يبارك في صحتي وأسرتي وضحكتي".