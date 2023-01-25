أمريكا تؤكد ضرورة العمل المشترك لمنع التهديدات والعنف ضد المدافعين عن البيئة

أكدت الولايات المتحدة ضرورة العمل المشترك لمنع التهديدات والعنف ضد المدافعين عن البيئة وتعزيز مساءلة المتورطين عن هذا العنف.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى ضمان تأمين المزيد من الحماية للمدافعين عن البيئة الذين يستخدمون الأدوات الأساسية للديمقراطية بشكل سلمي لدعم بيئة نظيفة وصحية ومستدامة لتقليل تداعيات أزمة تغير المناخ.

وبحسب البيان، "تعقد الولايات المتحدة، اجتماعًا افتراضيًا لحكومات قمة الأمريكتين في وقت لاحق من اليوم، لتعزيز حماية المدافعين عن البيئة بما يتماشى مع التزامات القادة المعلنة في قمة الأمريكتين التاسعة والتي انعقدت في لوس أنجلوس يوم 9 يونيو 2022".

ويترأس الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية مونيكا ميدينا ومساعد مدير مكتب الشؤون الدولية والقبلية لوكالة حماية البيئة الأمريكية جين نيشيدا.

ويقدم تحالف المنظمات غير الحكومية "تحالف المدافعين عن حقوق الأرض والسكان الأصليين والبيئة" توصيات إلى الحكومات المشاركة في القمة.