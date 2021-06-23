وزير الخارجية الأوكراني: تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة انتقل من نقطة الجمود

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن مسألة تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة انتقلت من نقطة الجمود، وإن أوكرانيا أبلغت شركائها بأنها ستحتاج هذا العام الحصول على جميع أنواع الأسلحة اللازمة لتحقيق النصر.

وقال كوليبا، في برنامج خاص لجمع التبرعات عبر التليفزيون في جميع أنحاء البلاد لأغراض خيرية أو سياسية: "لقد تحركت [مسألة الطائرات] وإذا تحركت بسرعة، كما نأمل، فسنحصل على النتيجة بسرعة وبشكل عام، مهمتنا بسيطة للغاية، وهي واضحة ويتم نقلها إلى شركائنا، والشركاء على علم بذلك".

وأوضح كوليبا، أن هذا العام يجب أن نحصل على جميع أنواع الأسلحة الضرورية التي نحتاجها لتحقيق النصر"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ويفترض كوليبا، أنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة بشأن توريد أنواع مختلفة من الأسلحة لأوكرانيا في اجتماع رامشتاين القادم في فبراير؛ لأن لدينا حربا واسعة النطاق، وهذه الحرب تتطلب كميات كبيرة من الأسلحة.

وأكد كوليبا، أن لدينا 3 قضايا كبيرة متبقية: واحدة على ما أعتقد تم حلها تقريبا وهي الدبابات، وخياران لم يتم حسمهما بعد هما الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات المقاتلة، ولكن يمكنك أن ترى بالفعل في وسائل الإعلام الرسائل الأولى من شخص ما يناقش بالفعل موضوع الطائرات، لم يكن هذا هو الحال من قبل، لكنه الآن حقيقة واقعة.