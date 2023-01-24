كومان يعود لتدريب هولندا مجددا

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وقع رونالد كومان عقدًا رسميًا مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم، وذلك بعد رحيل لويس فان جال عن الطواحين عقب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وغرد الاتحاد الهولندي: وقع! اليوم.. كومان رسميًا كمدرب للمنتخب الهولندي. أهلاً وسهلاً! حان وقت ذكريات البرتقالي الجديدة".

لعب كومان البالغ من العمر 59 عامًا في أندية مثل جرونينجن وأياكس وبي إس في أيندهوفن وبرشلونة وفينورد.

وشغل كومان منصب مساعد مدرب في المنتخب الهولندي وبرشلونة في الأيام الأولى، ومدرب لفيتيسه وأياكس وبنفيكا وايندهوفن وفالنسيا والكمار وفينورد وساوثامبتون وإيفرتون وبرشلونة