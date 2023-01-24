استطلاع: غالبية الألمان يفضلون الغاز كتقنية انتقالية للطاقة المتجددة

كشف استطلاع حديث للرأي، أن نحو 50% من الألمان يفضلون الغاز كتقنية انتقالية نحو الطاقة المتجددة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار بابليك" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، أن 44% من الألمان يفضلون في المقابل الطاقة النووية كتقنية انتقالية، بينما ذكر 25% فقط الفحم كتقنية مناسبة للانتقال للطاقة المتجددة.

وتهدف ألمانيا، لأن تكون محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2045.

ومن المفترض أن يضطلع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس، بدور رئيسي في ذلك.

وبعد قرار من المستشار أولاف شولتس، قررت الحكومة الألمانية استمرار محطات الطاقة النووية الثلاثة المتبقية في العمل حتى منتصف أبريل المقبل.

ومن المفترض الانتهاء من استخدام الطاقة النووية في ألمانيا بحلول هذا الوقت. في المقابل تطالب أصوات قوية في التحالف المسيحي بتوسيع نطاق الطاقة النووية.

ويعتزم رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، إلقاء خطاب رئيس حول انتقال الطاقة خلال مؤتمر للطاقة تنظمه مؤسسة كونراد أديناور يوم الخميس المقبل.