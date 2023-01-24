 غرق طفلين سقطا في ترعة أمام منزلهما بالمنوفية - بوابة الشروق
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غرق طفلين سقطا في ترعة أمام منزلهما بالمنوفية

مروة حماد
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 2:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 2:58 م
لقي طفلان مصرعهما في قرية سدود بمركز منوف في محافظة المنوفية أثناء لهوهما أمام منزلهما، حيث سقطا في ترعة النعناعية المارة أمام منزلهم.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف بغرق طفل، وشقيقته أثناء لهوهما أمام منزلهما بقرية سدود سقطا في الترعة.

وبالانتقال تبين غرق طفلين ولد وبنت الأول يبلغ 3 سنوات، والفتاة 6 سنوات أثناء لهوهما أمام منزلهما سقط داخل ترعة النعناعية المارة أمام المنزل وحاول الأب إنقاذهما إلا أنه لم يتمكن من انتشالهم إلا بعد مفارقتهما للحياة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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