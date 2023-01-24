الصناعة الإماراتية تعلن عن تخفيضات للرسوم لجذب الاستثمار

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، أنها طبقت خفضاً لرسوم 14 خدمة، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والتخفيف على المستثمرين الصناعيين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن التخفيض شمل خدمات إصدار شهادة المطابقة من 1000 درهم إلى 670 درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات من 3700 درهم إلى 1720 درهما، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.

وشمل التخفيض خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من7500درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهم.