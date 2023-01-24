المتحدث الإقليمي للخارجية الألمانية: حرق المصحف أمر مروع واستفزازي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات، إن حرق المصحف أمر مروع واستفزازي.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن «حرق المصحف يهدف إلى نشر الكراهية ويساهم في الانقسام بين الناس».

وأضاف: «تؤيد أوروبا حرية العقيدة والاحترام، علينا أن نعيش هذه القيم، وتعاطفي مع جميع الذين أساءت إليهم الأعمال المعادية للإسلام في ستوكهولم».

إن حرق المصحف أمر مروع واستفزازي. يهدف إلى نشر الكراهية ويساهم في الانقسام بين الناس. تؤيد #أوروبا🇪🇺حرية العقيدة والاحترام. علينا أن نعيش هذه القيم. تعاطفي مع جميع الذين أساءت إليهم الأعمال المعادية للإسلام في #ستوكهولم. — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) January 24, 2023

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف، السبت، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٤ يناير الجاري، عن بالغ إدانتها لتمزيق زعيم أحد الحركات المتطرفة المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

هذا، وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.