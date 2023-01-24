الولايات المتحدة تدرس جعل لقاحات كورونا أشبه بلقاح الإنفلونزا السنوي

اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الثلاثاء، اتباع نهج مبسط في جهود التطعيم المستقبلية؛ مما يسمح لمعظم البالغين والأطفال بالحصول على جرعة لقاح مرة واحدة سنويًا للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن مسئولي الصحة في الولايات المتحدة يدرسون جعل لقاحات كوفيد-19 أشبه بلقاح الإنفلونزا السنوي. وهذا يعني أن الأمريكيين لن يضطروا بعد الآن إلى تتبع عدد الجرعات التي تلقوها أو عدد الأشهر التي مرت منذ آخر جرعة معززة.

يأتي الاقتراح في الوقت الذي أصبحت فيه المعززات عملية بيع صعبة. وفي حين أن أكثر من 80٪ من سكان الولايات المتحدة قد حصلوا على جرعة لقاح واحدة على الأقل، تلقى 16٪ فقط من المؤهلين أحدث المعززات المصرح بها في أغسطس. ومن المنتظر أن تطلب إدارة الغذاء والدواء من لجنة خبراء اللقاحات الخارجية المشاركة في اجتماع حول هذا الملف سيُعقد بعد غد الخميس، وتعهدت الإدارة بأن تأخذ نصائحهم في الاعتبار أثناء تحديد متطلبات اللقاحات المستقبلية للمصنعين.

وفي وثائق نُشرت عبر الإنترنت، قال علماء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن العديد من الأمريكيين لديهم الآن "مناعة كافية موجودة مسبقًا" ضد فيروس كورونا بسبب التطعيم أو العدوى أو مزيج من الاثنين ويجب أن يكون خط الأساس للحماية كافيًا للانتقال إلى تعزيز سنوي ضد أحدث السلالات المتداولة وجعل لقاحات كوفيد-19 أشبه بلقاح الإنفلونزا السنوي.

أما بالنسبة للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأطفال الصغار جدًا، قد تكون هناك حاجة إلى الجمع بين جرعتين للحماية. وسيقوم علماء إدارة الغذاء والدواء وشركات اللقاحات بدراسة التطعيم ومعدلات العدوى والبيانات الأخرى لتحديد من الذي يجب أن يحصل على جرعة واحدة مقابل سلسلة من جرعتين.

وأكد مسئولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الانتقال إلى جدول سنوي سيجعل من الأسهل الترويج لحملات التطعيم المستقبلية؛ مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التطعيم على الصعيد الوطني.