مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بجولات استفزازية

أفادت مصادر فلسطينية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر القول إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأضافت المصادر أن عددا من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك".

وهدمت آليات وجرافات إسرائيلية، صباح اليوم، خيام أهالي قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ212 على التوالي.

ووفق الوكالة، حاصرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر العراقيب وقام عناصرها بالاعتداء على السكان وإجبارهم على الخروج من مساكنهم ومنازل الصفيح والخيام، قبل أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بهدمها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تهدم فيها السلطات الاسرائيلية مساكن أهالي العراقيب، منذ مطلع العام، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.