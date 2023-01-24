المرصد السوري: مقتل 3 من قوات النظام بهجوم لفصيل موال لتركيا بريف اللاذقية

قتل 3 عناصر وأصيب آخرون من قوات النظام السوري، في هجوم نفذه عناصر حركة أحرار الشام (فصيل موال لتركيا) على مواقعهم، على محور التفاحية بجبل الأكراد بريف اللاذقية، دون تسجيل خسائر في صفوف الحركة.



وأشار المرصد السوري، قبل ساعات، إلى أن عناصر حركة «أحرار الشام» نفذوا هجومًا عسكريًا على مواقع قوات النظام، على محور التفاحية بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، وقصف متبادل بقذائف الهاون.



وقصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة تلة التفاحية والمناطق المحيطة بها، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي.