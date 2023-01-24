مجموعة السبع تبحث مسألة دعم الطاقة في أوكرانيا

يشارك وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع عبر شبكة الانترنت، اليوم الثلاثاء، حول دعم قطاع الطاقة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، إن الاجتماع المغلق سيحضره أيضا باقي وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والشركاء الرئيسيين.



وكان هاياشي زار واشنطن منتصف الشهر الجاري، حيث أكد وبلينكن دعم بلديهما الثابت لأوكرانيا.



وبحث الوزيران خلال لقائهما الخطوات التالية لتقديم الدعم لقطاع الطاقة في أوكرانيا.



وتعتزم اليابان، التي تتولى الآن الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، جعل دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي بندا رئيسيا على جدول أعمال قمة المجموعة المقررة في مايو المقبل بهيروشيما.