فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات في شمال سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إعادة 15 امرأة و32 طفلا كانوا في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا.



وأوضحت الوزارة -في بيان، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال تسلمت القاصرين، وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية في حين سلمت البالغات إلى السلطات القضائية المختصة.



وأشارت "فرانس 24" إلى أن هذه العملية تعد ثالث عملية إعادة تقوم بها فرنسا بعد عملية جرت في 5 يوليو عام 2022 عندما أعادت فرنسا 16 إمرأة و 35 قاصرا، وعملية أخرى في شهر أكتوبر الماضي والتي سمحت بعودة 15 امرأة و40 طفلا.