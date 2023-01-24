 وزارة الطاقة الباكستانية: عودة عمل جميع محطات الكهرباء بعد توقف كامل في أنحاء البلاد - بوابة الشروق
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وزارة الطاقة الباكستانية: عودة عمل جميع محطات الكهرباء بعد توقف كامل في أنحاء البلاد


نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 8:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 8:49 ص

بعد 24 ساعة من غرق باكستان في ظلام دامس، قالت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء إن جميع محطات الكهرباء" عادت للعمل" بعدما توقفت عن العمل نتيجة " اختلاف في التردد" أمس الاثنين، مما أدى لانقطاع الكهرباء عن عشرات الملايين من المواطنين.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الوزارة قالت في تغريدة " جميع المحطات الـ 1112 عادت للعمل خلال 24 ساعة في أنحاء البلاد".

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عودة الكهرباء، فإن هناك بعض المناطق ماتزال بلا كهرباء. ويشتكي مواطنون في كراتشي من عدم عودة إمدادات الكهرباء بصورة كاملة في المدينة.

وقال متحدث باسم شركة كيه إليكتريك للكهرباء إن " جميع محطات الكهرباء عادت للعمل" مضيفا أن عملية عودة الكهرباء مستمرة على المستوى المحلي.


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