مصدر أمني يوضح سبب استشهاد ضابط بأسوان

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نفى مصدر أمني، تعرض أحد الأكمنة بأسوان لأية اعتداءات.
وأوضح المصدر أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو - مرسى علم.