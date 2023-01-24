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مصدر أمني يوضح سبب استشهاد ضابط بأسوان

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 7:40 م

نفى مصدر أمني، تعرض أحد الأكمنة بأسوان لأية اعتداءات.

وأوضح المصدر أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو - مرسى علم.

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