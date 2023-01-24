السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة الـ212

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة، اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ212 على التوالي.

وحاصرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر العراقيب، وقام عناصرها بالاعتداء على السكان وإجبارهم على الخروج من مساكنهم ومنازل الصفيح والخيام، قبل أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بهدمها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تهدم فيها السلطات الاسرائيلية مساكن أهالي العراقيب، منذ مطلع العام، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي.

يذكر أنه تبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.