محافظ قنا يلتقي كبار التجار والموزعين لبحث آليات محاربة ارتفاع الأسعار

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى.

ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وجميع القيادات التنفيذية.

وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بتنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كل منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر جميع السلع وعدم رفع أسعارها، وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح.

وشدد الداودي، على أنه لن يسمح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، وتعطيش الأسواق، خاصة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة، وفرت كل السلع والمواد الغذائية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين على مختلف الطبقات الاجتماعية.

كما اطمأن المحافظ، من التجار على توافر جميع أنواع السلع الغذائية بالمخازن والمنافذ والأسواق، مؤكدا حرص المحافظة في التوسع لإقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار إلى بحث إمكانية استمرار تلك المعارض على مدار العام، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن المحافظة والوحدات المحلية يقدمون لكبار التجار، جميع التسهيلات اللازمة لإقامة معارض، تشمل الموافقة على الأماكن التي يختارها التجار وسط مدن المحافظة بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وخلق حالة تنافسية تجارية بين المعارض و المحال التجارية، ومن ثم تحقيق استفادة للمواطن.