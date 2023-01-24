فراس شواط يحدد مهلة جديدة للإسماعيلي للحصول على مستحقاته

أمهل التونسي فراس شواط، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي مسؤولي النادي فرصة حتى نهاية شهر يناير الجاري، من أجل سداد مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر بـ142 ألف دولار.

كان اللاعب قد حصل على 50 ألف دولار، خلال الايام الماضية من أجل تأجيل شكواه ضد النادي حتى لايتم إيقاف القيد الشتوي.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الداخلية، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.