احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمي للتعليم، الذي يتم الاحتفال به منذ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 يناير يوماً دولياً للتعليم احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

وفي تلك المناسبة، قالت اليونسكو إن البلدان لن تنجح في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي تتسبب في تخلُّف ملايين الأطفال والشباب والكبار، من دون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وأوضحت اليونسكو، في تقرير لها، أن اليوم، لا يزال هناك 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، و771 مليون شخص كبير أمِّي. ويتعرض حق هؤلاء في التعليم للانتهاك، وهذا أمر غير مقبول. لقد حان الوقت لإحداث تحول في التعليم.

واليوم، في 24 يناير 2023، يحتفل العالم للمرة الخامسة باليوم الدولي للتعليم تحت شعار "إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر".

ودعا احتفال هذا العام إلى الاهتمام بالتعليم وتمهيد السبيل لتحويل الالتزامات والمبادرات العالمية إلى أفعال، وذلك بالاستفادة من الزخم الذي ولَّده مؤتمر قمة تحويل التعليم الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمبر 2022.

ونادت الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية إلى التعليم بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في ظلِّ الركود العالمي وتنامي أوجه عدم المساواة وأزمة المناخ.