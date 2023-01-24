السعودية: استخراج سلسلة معدنية استقرت في بطن طفل 1095 يوما

تمكن فريق طبي جراحي مختص في السعودية، من كشف سلسلة مغناطيسية استقرت في بطن طفل لأكثر من 1095 يوماً، حيث قرر استخراجها في عملية دقيقة استغرقت ثلاث ساعات تكللت بالنجاح.

وذكر التجمع الصحي بمكة المكرمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن فريقاً طبياً في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة اكتشف وجود حلقة غريبة داخل الأمعاء وذلك بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية لطفل يبلغ عمره 10 أعوام اُستقبل عن طريق النداء العاجل والطارئ في قسم الطوارئ كان يعاني من ألم حاد في البطن مع "إمساك" مزمن.

وقام الفريق المعالج على الفور بإخضاع الطفل لعمل أشعة دقيقة حيث تبين وجود "سلسلة مغناطيسية "مكونة من أربعة قطع معدنية قد ابتلعها الطفل قبل ثلاث سنوات واستقرت في المعدة والأمعاء وتسببت في عمل ناسور بين المعدة والأمعاء الدقيقة، حيث قرر الفريق على الفور سحب السلسلة المغناطيسية بواسطة المنظار اثنين من المعدة واثنين من الأمعاء.

وتمكن الفريق من إزالة الناسور وسحب قطعتين من المعدة بالمنظار وعمل قطع للناسور الموجود بين المعدة والأمعاء ومن ثم إزالة قطعتين من مدخل الناسور في الأمعاء وإغلاق الناسور من ناحية المعدة والأمعاء .

وأوضح الفريق أنه تم نقل المريض لأقسام التنويم لعمل المتابعة العلاجية للمارسين الصحين المساندين والمتابعة الدقيقة للحالة حتى استقرت الحالة.

وحذر الفريق الطبي من التهاون في إهمال الألعاب المغناطيسية التي تعد الأخطر من بين جميع القطع التي يبتلعها الأطفال بسبب مضاعفاتها الخطيرة ولأنها دائماً تحتاج للتدخل الطبي، حيث إن 52% من الحالات تحتاج المناظير، و22% تدخل جراحي، و8% تدخل جراحي ومناظير.

وطالب الأهالي بضرورة الحذر من جلب مثل هذه الألعاب للأطفال والتي تشكل خطراً على الحياة كما أن حالات بلع القطع المغناطيسية في ازدياد عالمياً وتصل إلى 6% لكل عام.