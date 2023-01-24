فيلم فوتوكوبي يُشارك في مهرجان أفلام منظمة شنجهاي للتعاون

يُشارك فيلم فوتوكوبي للمخرج تامر عشري في مهرجان أفلام منظمة شنجهاي للتعاون والمقرر إقامته في الفترة ما بين 27 وحتى 31 يناير الجاري.

ويهدف مهرجان أفلام منظمة شنجهاي للتعاون لبناء شراكات سينمائية وتبادل البرامج، وتنشئة المواهب الشابة في صناعة السينما والعمل كجسر بين ثقافات منظمة شنجهاي للتعاون.

وخلال جولاته في مهرجانات سينمائية مختلفة، حصد فيلم فوتوكوبي العديد من الجوائز من بينها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم في مهرجان طرابلس للأفلام، جائزة النقاد الذهبية كأفضل فيلم في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية، جائزة الجمهور كأفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة العمل الأول من مهرجان جمعية الفيلم عام 2018، كما تم اختياره ضمن أفضل 5 أعمال تم إنتاجها في 2017 من جمعية الفيلم.

ويقدم فيلم فوتوكوبي قصة حب استثنائية بين رجل وسيدة يكتشفان من جديد الحب والحياة، ويقوم ببطولته النجوم محمود حميدة، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد داش، علي الطيب، فرح يوسف، وهو من تأليف هيثم دبور ومن إخراج تامر عشري.