السيطرة على حريق شقتين دون إصابات في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شقتين سكنيتين بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريقين داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وشقة سكنية بمنطقة العجوزة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.



وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المساكن المجاوة، وسيطرت القوات على الحريقين دون وقوع إصابات.



وتحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.