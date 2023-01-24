الأمم المتحدة: 5 مليارات شخص معرضون لمخاطر الدهون المسببة لأمراض القلب والوفاة

أصدرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تقرير حديث أظهر أن خمسة مليارات شخص في أنحاء العالم يفتقرون إلى الحماية من الدهون المتحوّلة؛ ما يزيد احتمال إصابتهم بأمراض القلب والوفاة.



وهذا التقرير الصادر بعنوان "العد التنازلي إلى عام 2023 تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن القضاء العالمي على الدهون المتحولة"، هو تقرير سنوي تنشره منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مبادرة "عازمون على إنقاذ الأرواح"، لتتبع التقدم نحو هدف القضاء على الدهون المتحولة بحلول عام 2023.



ودعت المنظمة لأول مرة عام 2018 إلى القضاء على الدهون المتحوّلة المنتجة صناعيا، وحدّدت عام 2023 موعداً لتحقيق تلك الغاية، ومنذ ذلك الحين زاد عدد المستفيدين من سياسات قائمة على أفضل الممارسات بنحو ستة أضعاف، وفقا للتقرير.



ونفذ 43 بلدا حتى الآن سياسات قائمة على ممارسات أفضل للقضاء على الدهون المتحولة في الأغذية، فاستفاد من الحماية 2.8 مليار شخص في العالم.



وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، تشير المنظمة إلى أن 5 مليارات شخص لا يزالون معرضين للآثار الوخيمة على الصحة بسبب الدهون المتحولة في ظل تعذر بلوغ الهدف العالمي للقضاء على هذه الدهون.



ماذا تعرف عن الدهون المتحولة؟

يشيع استخدام الدهون المتحوّلة المنتجة صناعيا، وتسمى أيضا الأحماض الدهنية المنتجة صناعيا، في الأغذية المعبأة والمخبوزات وزيوت الطهي.



ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، تتسبب أمراض القلب التاجية في نحو 500 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا في العالم، وترجع أسبابها إلى تناول الدهون المتحوّلة.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا تُعرف للدهون المتحوّلة فوائد، في حين أنها تنطوي على مخاطر صحية جمة تثقل كاهل النظم الصحية، وفي المقابل، فإن القضاء على الدهون المتحوّلة فعال من حيث التكلفة ويعود بفوائد كبيرة على الصحة، وبعبارة بسيطة، فإن الدهون المتحولة هي مادة كيميائية سامة مميتة، ولا ينبغي استخدامها في الأغذية، وقد آن الأوان للتخلص منها نهائيا".



ولذلك، طالبت منظمة الصحة العالمية في عام 2023 بأن تركز البلدان في القضاء على الدهون المتحولة بحظرها والتوعية بمخاطرها وتوفير بدائل صحية للزيوت.



وشجعت المنظمة مصنعي الأغذية أيضا على استبعاد الدهون المتحولة المنتجة صناعيا من منتجاتهم، بما يتماشى مع الالتزام الذي تعهد به التحالف الدولي للأغذية والمشروبات.



وطالبت المنظمة الموردين الرئيسيين للزيوت والدهون إزالة الدهون المتحولة المنتجة صناعيا من المنتجات التي تباع لمصنعي المواد في العالم.