رئيس وزراء فلسطين يلتقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الفلسطيني، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج عبد الرحيم الفرا.

ووضع اشتية بوريل في صورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تشجع التوسع الاستيطاني بالتشريع والتصريح، ويقتحم وزراؤها باحات المسجد الأقصى ويحرضون عليه.

ودعا رئيس الوزراء، الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات الأحادية والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واحترام الوضع القائم والتاريخي في المسجد الأقصى.

وشدد على أهمية إعادة إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الآفق السياسي، وضرورة البناء على مبادرة السلام العربية، بالشراكة مع الأشقاء العرب ومختلف الأطراف.

وعبّر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين، مؤكدا الرغبة في تعزيز هذا التعاون والشراكة، من خلال اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

