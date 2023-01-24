ليبيا وأمريكا تبحثان خطوات المجلس الرئاسي لكسر الجمود السياسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند،الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.



ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي -خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء- دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي الليبي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.