ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022، بلغ نحو 7.26 مليار دولار ، بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره مركز المعلومات تحت عنوان (75عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية)، يرصد خلاله ملامح التبادل التجاري بين مصر والهند خلال العام المالي 2021 / 2022؛ تزامنًا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين آخرين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، من 24 يناير حتى 26 يناير الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسيجري تكريمه كضيف رئيس في احتفالات البلاد بالذكرى الـ 74 لاستقلالها.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الهند بلغ 3.52 مليار دولار، بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021.

وأشار إلى أن الزيوت المعدنية / البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن سجلت أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.

ولفت إلى أن عدد الشركات الهندية في مصر بلغ أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليار دولار في مجالات عديدة، وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ولفت إلى أنه جاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.