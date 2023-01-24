وزيرة الخارجية الألمانية: نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن ألمانيا وشركاءها يخوضون حربا ضد روسيا ودعت إلى التماسك في الخلاف حول توريد دبابات إلى أوكرانيا.

وخلال جمعية برلمانية لمجلس أوروبا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ستراسبورج اليوم الثلاثاء: "نحن نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض".

وطالبت بيربوك بفعل المزيد فيما يتعلق بالدبابات: "لكن الشيء الأهم هو أن نفعل ذلك معا وألا نلقي اللوم على بعضنا البعض في أوروبا".

وأوضحت أن تبادل الاتهامات لن يجلب لأوكرانيا السلام ولا الحرية، مشيرة إلى أن الكاسب الوحيد من هذا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكدت أن هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والمالية لكييف إلى جانب المساعدات العسكرية الإضافية.

يذكر أن أوكرانيا تطالب منذ شهور بالحصول على دبابات قتالية من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية، غير أن ألمانيا مترددة حتى الآن في تلبية هذا المطلب ولم توضح موقفها بعد من مسألة توريد دبابات ألمانية الصنع طراز ليوبارد إلى أوكرانيا سواء من عندها من عند دول أخرى.

ويتولى مجلس أوروبا بالتعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متابعة الالتزام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ46 في المجلس، كما يضطلع بمهمة دعم الديمقراطية وسيادة القانون.