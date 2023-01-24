مدبولي: الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية، موضحا أن الجهود الحكومية خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر.

حضر الاجتماع نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ووكيل محافظ البنك المركزي سالي رفعت، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي عبدالله الإبياري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022.