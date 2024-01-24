وزير خارجية كوريا الجنوبية يجري أول محادثات هاتفية مع نظيرته اليابانية

أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو تاي يول أول محادثة هاتفية، منذ توليه منصبه، مع نظيرته اليابانية، يوكو كاميكاوا، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا أخرى.



وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن تشو وكاميكاوا أجريا محادثات لمدة أكثر من 30 دقيقة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، لبحث العلاقات بين الدولتين وقضايا إقليمية ودولية أخرى، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.



وذكر تشو وكاميكاوا أنه تم تطبيع العلاقات الثنائية، من خلال اتصالات وثيقة، بما في ذلك عقد سبع قمم العام الماضي ،واتفقا على أهمية مواصلة التعاون الثنائي، استنادا إلى الثقة بينهما، لتعزيز التحسن في العلاقات.



واتفق الوزيران على العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لقيادة المجتمع الدولي، في رد فعل حازم وموحد، معربين عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، بسبب الخطاب العدائي لكوريا الشمالية واستفزازاتها، بالإضافة إلى التعاون العسكري غير القانوني مع روسيا.



واتفق الجانبان أيضا على التنسيق بشكل وثيق على الساحة الدولية، بوصفهما من الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي، هذا العام.