عقبات تحول دون محادثات بشأن وقف جديد لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

قدم مفاوضون من الوسطاء بين إسرائيل وحركة حماس، مقترحا تفصيليا للجانبين بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لمصدرين مطلعين، إلا أنه ما زالت هناك العديد من العقبات.

ووفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، تدعو الخطة إلى الإفراج عن جميع ما تبقى من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر وإرسال رفات من قُتلوا أو توفوا.

وأضافت المصادر أن إسرائيل في المقابل ستفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة مستمرة وزيادتها.

وتم إرسال المقترح إلى حركة حماس وإسرائيل عن طريق قطر، التي تتوسط بين الجانبين بدعم من الولايات المتحدة، وترمي الخطة إلى إنهاء الحرب التي أسفرت عن استشهاد ما يربو على 25 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأحالت معظم القطاع إلى أنقاض.

ورغم أن الطرفين وافقا عن أغلبية التفاصيل، إلا أن هناك صعوبات بخصوص فرض وقف دائم لإطلاق النار، بحسب أحد المصدرين.