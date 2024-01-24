سارة عبد الرحمن: كل شخصية من بطلات فيلم مقسوم أيقونة بلون مختلف

قالت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، إنها استفادت كثيرًا من تجربتها في فيلم «مقسوم»، بمشاركتها الفنانات ليلى علوي، وسماء إبراهيم، وشيرين رضا.

وأشارت خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى حرصها على الاستفادة من خبرات هؤلاء الفنانات بمراقبة تصرفاتهن والتعلم منهن، موضحة أن كل منهن لها أسلوبها الخاص في التمثيل، قائلة: «كل واحدة أيقونة بلون مختلف».

وذكرت أن دور المنتجة التي جسدته بالفيلم والتي تسع لجمع كل عضوات الفريق «شيرين رضا، سماء إبراهيم، ليلى علوي في مكان مشترك؛ يتطابق تماما مع شخصية مخرجة العمل كوثر يونس، قائلة: «كانت بمثابة الإلهام والمرجع لي في الشخصية، وكنت بفكر فيها وأنا بمثل وسهلت تقديمي للدور».

وكشفت عن مشاركتها في مسلسل «لحظة غضب» المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024 المقبل، بطولة محمد شاهين وصبا مبارك وعلي قاسم، وإخراج عبد العزيز النجار.