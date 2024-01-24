وزيرة دفاع هولندا تتفقد المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوصول وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين، إلى مطار العريش في مصر، حيث تتفقد المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي لصالح الهلال الأحمر المصري، والتي من المقرر أن يتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكان في استقبال وزيرة الدفاع والوفد المرافق لها، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي صرح للصحفيين بأن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها، أعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر في صون الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري.