مصرع شخص في تصادم قطار ركاب بشاحنة في التشيك

ذكرت الشرطة والشركة المشغلة للسكك الحديدية في التشيك أن قطار ركاب بين المدن، اصطدم بشاحنة عند معبر على السكة الحديد "مزلقان" شرق التشيك صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل سائق القطار.

وأصيب أكثر من 12 من ركاب القطار، البالغ عددهم حوالي 35، في الحادث، الذي أسفر عن خروج القاطرة وعربة واحدة عن مسارهما.

وكان القطار متجها من الحدود مع بولندا إلى براغ، عندما وقع الحادث عند تقاطع طرق بالقرب من قرية "دولني لوتينيه".

ولم يتضح على الفور كيف وقع التصادم عند مفترق الطرق، الذي يضم حواجز لمنع سير السيارات.

وذكرت السكك الحديدية التشيكية أن فتح الجزء المتضرر من خط السكك الحديدية سيستغرق يوما كاملا.