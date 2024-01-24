رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ72

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه مجلس الجامعة عقد اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، مشيرا إلى أن المجلس استعرض في فيلم أهم الأنشطة والأحداث البارزة للجامعة خلال يناير 2024.

وهنأ "طنطاوي"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذكرى عيد الشرطة، معربًا عن خالص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة ثورة 25 يناير، والتي مهدت لثورة 30 يونيو المجيدة، مثمناً ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، وأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أنهم يبذلون أرواحهم الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن بكل إتقان وإخلاص، الأمر الذي انعكس على الحياة الكريمة التي ترجوها القيادة السياسية.

وقال إنه تم مناقشة الاستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة لما يبذلونه من جهود مخلصة انعكست بشكل واضح على العملية التعليمية وتقدم الجامعة خلال فترة وجيزة، مؤكدًا الموافقة على عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للسكان في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2023، في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والحرص على دعم وتعزيز صحة طلاب جامعات مصر، ورفع درجة وعيهم بالممارسات الصحية والاجتماعية لخلق جيل جديد من الشباب يتمتع بالصحة الجيدة تجاه نفسه ومجتمعه.

وأشار طنطاوي، إلى عقد بروتوكول تعاون لإنشاء سفارة للمعرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بمقر الجامعة؛ للاستفادة من كل ما هو متاح في مكتبة الإسكندرية من مصادر ومعلومات، وقواعد بيانات لجميع طلاب الجامعة وجميع أبناء محافظة الوادي الجديد، والاستفادة من جميع الأدوات والامتيازات والمشروعات الرقمية المُقدمة لزوار مكتبة الإسكندرية، والتي منها "مستودع الأصول الرقمية DAR، أكبر مكتبة رقمية عربية على الإطلاق، ومشروع وصف مصر، ومشروع الفن العربي، ومشروع الأرشيف الرقمي لمجلة الهلال، ومشروع ذاكرة مصر المعاصرة، ومشروع محاضـرات في العلوم Science Supe Course، وغيرها من المشروعات"، بجانب إتاحـة التواصل مع العديد من البوابات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمكتبة.

وأكد أنه أقر المجلس ترقية عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين، وتعيين بعض والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.