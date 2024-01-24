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تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:08 م

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير الماضي بمقدار 233ر9 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 920 ألف برميل إلى 5ر356 مليون برميل.

في الوقت نفسه، تراجع المخزون في مستودعات كوشينج الرئيسية بولاية أوكلاهوما بمقدار 01ر2 مليون برميل إلى 1ر30 مليون برميل.

في المقابل، ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع الماضي بمقدار 91ر4 مليون برميل إلى 253 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 42ر1 مليون برميل إلى 3ر133 مليون برميل.

من ناحية أخرى، تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 1ر7 نقطة مئوية إلى 5ر85% من الطاقة التشغيلية.

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