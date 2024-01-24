رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع مديري الكليات لمناقشة آليات تطوير العمل الإداري

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، والذي يحرص رئيس الجامعة على عقده شهرياً لمتابعة سير العمل بالكليات، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.



وأجرى الدكتور منصور حواراً مفتوحاً مع مديري الكليات للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كل التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها آليات تطوير العمل داخل الكليات في ظل خطة الجامعة نحو التحول الرقمي الشامل وميكنة كافة المعاملات ومستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين، وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الكليات، موجها الشكر لكافة العاملين بالجامعة على الجهد المبذول خلال فترة الامتحانات.



وجدد رئيس الجامعة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية، بجانب تنمية المهارات المالية والإدارية والقانونية والإشراف، والإدارة وخاصة للقيادات الشابة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.